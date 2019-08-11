خبير جيولوجي يرد على : ” هل أسودت صخور المشاعر المقدسة من ذنوب البشر ” ؟؟

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - بحسب موقع ” سبق ” صرح الخبير الجيولوجي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور ” عبدالعزيز بن لعبون ” نافيا الأقاويل والاعتقادات التي تتردد بين بعض الحجاج حول اللون الأسود الداكن والفاتح لصخور جبل الرحمة ووادي عرفة ومزدلفة وبعض تلال منى .

حيث يعتقد عددا كبيرا من حجاج شرق أسيا وبعض الدول العربية أن اللون الأسود لصخور المشاعر المقدسة يعود إلى ذنوب العباد وتزداد سوادا بسبب تجاوزات البشر .

وأكد الدكتور عبد العزيز أن صخور المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات تتكون من صخور نارية ومتحولة قديما إذ تكونت قبل أكثر من ٨٠٠ مليون سنة ضمن ما يعرف بإقليم الدرع العربي .

وهذه الصخور النارية هي مجموعة من صخور الهورنبلند والبيوتيت والتوناليت والدايوريت والجابرو وهي صخور داكنة اللون سوداء وكذلك متحولة .. كما تتخللها انبثاقات لاحقة من صخور فاتحة اللون وردية من الجرانيت الفلدسبار .

وأشار إلى أن صخور مشعري ” مزدلفة ومنى ” تتكون من صخور مشابهة إلى حد كبير لصخورعرفات ولكن أقل تباينا في نوعيات الصخور فأغلبها ” دايورايت ” .