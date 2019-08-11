بكلمات مؤثرة .. أحمد السعدني يوجه رسالة إلى طليقته الراحلة ” كنت أناني .. ماتت وسابتلي الولدين والندم “

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - وجه الفنان المصري ” أحمد صلاح السعدني ” وللمرة الأولى التي يتحدث فيها عن حياته الشخصية رسالة مؤثرة إلى طليقته الراحلة ” أمل سليمان ” التي رحلت عن عالمنا صباح أمس إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة داخل أحد المستشفيات .

نشر أحمد صورة تجمعه بزوجته السابقة وأم طفليه عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” وأرفق معها رسالة تحدث أحمد فيها عن قصة حبهما التي جمعتهما منذ أيام الدراسة وعن الشعور الذي شعر به منذ رؤيتها كما وصفه ” حب من أول نظرة ” مرورا بزواجهما والأزمات التي مروا بها وكشف عن أسباب الطلاق واستسلامه للظروف التى أبعدتهما وجعلتهما لا يعيشان سويا عبر سنوات طويلة حتى وصل إلى الساعات الأخيرة قبل وفاتها .

وبدأ احمد السعدني رسالته قائلا : ” عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم اعمل كده دلوقتي .. فذكر إن الذكري تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد هحس إني عملت حاجة .. هحاول مطولش ” .

وأضاف : ” يوم ٩/٩/٢٠٠٣ حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت ألهو وأدرس برضه ميضرش كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت هخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتتي هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها ” .

وأضاف : ” أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم أنا بيجيلي ارتيكريه لما أحس إني مسئول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنة بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالى يا عم طبق الشروط أدي أول طلقة ” .

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وتابع السعدني : ” قشطة يا باشا عشت حياتك ؟ اه .. ارتحت ؟؟ لا.. وحشتني وحشني حنيتها وحبها وهبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هووب جبنا تاني ولد نفس الإحساس نفس الارتكريه بس المرادي صمود مش هينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت ، الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكلة إني عمري مارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها وهبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسئولية بجد حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني هبقى نضجت بس ملحقتش ” .

وواصل حديثه : ” ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة ومكنتش عيانة كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري .. الحمد لله .. ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة وأكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية ماتت وسابتلي الولدين والندم ” .

واختتم السعدني رسالته موجها كلماته المؤثرة إلى طليقته الراحلة وداعيا لها وطالبا منها أن تسامحه وقال : ” أنا متاكد إنك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفة وأميرة وست البنات والستات ونضيفة وكريمة وصنتي ولادي وبيتي .. بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي هشيل المسئولية ، للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم احسن ما كنتي عايزة .. بحبك ومش بطلب منك غير إنك تسامحيني .. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة ” .