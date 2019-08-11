تقرير.. تريزيجيه يفشل في تكرار سيناريو ميدو وحجازي وعمرو زكي بالبريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا، في الظهور بشكل مميز في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة توتنهام، والتي انتهت بفوز "السبيرز" بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

تريزيجيه شارك أساسيا في المباراة، وتمكن من تهديد مرمى "السبيرز" في أكثر من مناسبة قبل أن يغادر المباراة بالدقيقة الـ59 من الشوط الثاني.

الجناح المصري صاحب الـ26 عاما، حاول على المرمى مرة واحدة وقطع الكرة 3 مرات وفاز بالصراعات الهوائية مرتين، ولمس الكرة 29 مرة بمعدل تمرير صحيح 100%، وسدد على المرمى مرتين.

وانضم تريزيجيه لصفوف أستون فيلا في الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني قادما من قاسم باشا التركي.





تريزيجيه فشل في تكرار سيناريو أحمد حسام "ميدو" وعمرو زكي وأحمد حجازي، فيما يخص ظهورهما الأول بالبريمييرليج، وتقدم "العين الرياضية" خلال التقرير التالي ما قدمه المحترفون المصريون في أول ظهور لهم بالمسابقة.

يعد أحمد حسام "ميدو"، مهاجم منتخب مصر السابق، أحد أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر، للنجاحات العديدة التي حققها في الملاعب الأوروبية وبصفة خاصة في إنجلترا، حيث لعب في 5 أندية إنجليزية وهي توتنهام وميدلسبره وويجان أتلتيك ووست هام يونايتد وبارنسلي.

وبدأ ميدو رحلته في الملاعب الإنجليزية مع توتنهام، بعدما انضم لصفوف النادي اللندني، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2005، على سبيل الإعارة قادما من روما الإيطالي، قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي في العام التالي مقابل 6.75 مليون يورو.

ورغم غياب ميدو عن 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه لـ"السبيرز"، وذلك أمام إيفرتون وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس وبولتون، إلا أنه سجل هدفين في أول مشاركة له بالمسابقة أمام بورنموث في الجولة الـ26، في المباراة التي انتهت بفوز "السبيرز" 3-1.

وشارك ميدو بشكل عام مع "السبيرز" في 61 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 13.





خاض أحمد فتحي، الظهير الأيمن الحالي للأهلي المصري، تجربة احترافية قصيرة مع شيفيلد يونايتد، حيث لعب ضمن صفوفه 6 أشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2007، قادما من الإسماعيلي.

فتحي غاب في أول مباراتين، قبل أن يشارك في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة توتنهام بالجولة الـ27، وحقق خلالها رفاق اللاعب المصري الفوز بنتيجة 2-1.

وخاض بعدها فتحي مباراتين متتاليتين أمام ليفربول وخسرها فريقه بنتيجة 0-4، قبل أن يشارك في التعادل مع إيفرتون 1-1، وبعدها غاب عن بقية مباريات فريقه بالبريمييرليج، لينضم بعدها إلى الأهلي المصري، عقب هبوط شيفيلد لدوري الدرجة الأولى موسم 2006-2007.





يعد محمد شوقي، لاعب وسط منتخب مصر السابق، أحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ مصر، نظرا لما قدمه مع الأهلي و"الفراعنة"، والبطولات التي حصل عليها سواء على المستوى المحلي والأفريقي.

شوقي انضم لفريق ميدلسبره في صيف 2007، لمدة 3 سنوات، قادما من الأهلي، لكنه لم يخض سوى 22 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يرحل لكايسري سبورت التركي عام 2010.

وخاض شوقي أول مباراة أمام بورتسموث في الجولة الـ20 من البطولة، ولعب طوال المباراة، وظهر بمستوى متوسط.





تعاقد نادي ويجان أتلتيك مع عمرو زكي في صيف 2008، قادما من الزمالك المصري، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قدم خلالها مستوى مميزا، لكنه لم يستمر في الملاعب الإنجليزية لأسباب انضباطية، وفقا لما صرح به مدربه آنذاك ستيف بروس، ما جعل النادي الإنجليزي يرفض تحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

زكي أحدث ضجة كبيرة عقب انضمامه لويجان حيث سجل 11 هدفا في 32 مباراة لعبها في جميع المسابقات.

وشارك زكي في أول مباراة له بالبريمييرليج أمام وست هام، وسجل هدفا في خسارة فريقه بنتيجة 1-2، علما بأن مواجهة ليفربول في الجولة الثامنة كانت أشهر مبارياته، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2-3.

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، للمستوى الذي ظهر عليه على مدار الموسميين الماضيين مع "الريدز".

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صلاح انضم لليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطاالي، مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 106 مباريات، سجل خلالها 72 هدفا وصنع 30.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، كهداف للمسابقة برصيد 32 و22 هدفا على الترتيب بعد مستوى مميز للغاية.

وأسهم اللاعب المصري في تتويج "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، بالفوز على توتنهام، بهدفين دون رد، علما بأنه سجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

وعلى الرغم من ذلك، فإن صلاح خاض تجربة متواضعة في الملاعب الإنجليزية مع تشيلسي، خلال عام 2014، حيث شارك معه في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

وكانت مباراته الأولى في البريمييرليج مع تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد، وشارك خلالها في 12 دقيقة فقط، لكنه لم ينجح في تقديم أي شيء يذكر.





انضم محمد النني لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادما من بازل السويسري، مقابل 12.50 مليون يورو، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.

النني شارك في 89 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، وكانت مشاركته الأولى في البريمييرليج أمام مانشستر يونايتد لمدة 20 دقيقة، دون أن يسجل أي هدف

أحمد حجازي



انتقل أحمد حجازي إلى وست بروميتش ألبيون في صيف 2017 على سبيل الإعارة من الأهلي المصري مقابل مليون يورو، بعد تألقه اللافت مع منتخب "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا 2017، التي شهدت وصول الفريق للمباراة النهائية.

حجازي استطاع في ظهوره الأول مع الفريق بالبريمييرليج، تسجيل هدفا منح به وست بروميتش الانتصار على بورنموث بنتيجة 1-0، ليواصل التألق الأمر الذي دفع إدارة النادي الإنجليزي لشراء عقد اللاعب نهائيا في منتصف موسم 2017-2018 مقابل 3 ملايين يورو.

حجازي، ورغم هبوط وست بروميتش لدوري الدرجة الأولى موسم 2017- 2018، قرر الاستمرار مع الفريق حتى الآن، وهو الذي خاض معه 85 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.





حسام غالي

انضم حسام غالي لتوتنهام في يناير/ كانون الثاني 2006 قادما من فينورد الهولندي، لكنه ظل بقية موسم 2005-2006 لا يشارك مع الفريق



الظهور الأول لغالي في البريمييرليج، كان أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الرابعة من المسابقة لموسم 2006-2007، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

بشكل عام، لعب غالي مع توتنهام 34 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وكان يمكن أن يكون له شأن آخر في البريمييرليج، لولا خطأه الشهير مع مدربه الهولندي مارتن يول في "السبيرز".

الواقعة تعود لمواجهة توتنهام أمام بلاكبيرن يوم 10 مايو/ أيار 2007، حين ألقى قميص الفريق، اعتراضا على تغييره في المباراة، الأمر الذي أثر على مشواره بالسلب في إنجلترا، حتى بعد انتقاله لديربي كاونتي في يناير/ كانون الثاني 2008، حيث لم يستمر مع الفريق سوى 6 أشهر، ليرحل بعد ذلك إلى النصر السعودي.





محمد ناجي "جدو"

انتقل محمد ناجي "جدو" في يناير/ كانون الثاني 2013 إلى هال سيتي، الذي كان ينشط حينها في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وذلك رفقة زميله أحمد فتحي من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

خلال هذه الفترة، تألق جدو، حيث سجل 5 أهداف، ساهموا في تألق الفريق إلى البريمييرليج.

هذا التألق، دفع إدارة هال سيتي لتجديد إعارة اللاعب في 2 سبتمبر/ أيلول 2013، لكنه لم يخض سوى مباراتين في البريمييرليج، لم يسجل خلالهما أي هدف، ليعود في يناير/ كانون الثاني 2014 للأهلي من جديد.



