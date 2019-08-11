شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار مدير بنسيون أمانى كمال بـ"حودايت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم إياد نصار خلال أحداث مسلسله "حواديت الشانزليزيه"، شخصية "رياض" متزوج من "داليا مصطفى"، ويعمل مدير فى بنسيون تمتلكه أماني كمال التى كانت تعيش فى اليونان، خلال أحداث المسلسل، ويخون زوجته مع "فطينة" التى تجسدها الفنانة إنجى المقدم وتعمل فتاة ليل خلال الأحداث، حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون.

وانطلق تصوير المسلسل منتصف الشهر الماضى فى الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى وهو عبارة عن بانسيون وجمعت المشاهد بين أكثر من بطل منهم إياد نصار ومى سليم وإدوارد، وبعد ذلك التحقت بالتصوير الفنانة داليا مصطفى وأيضاً أمانى كمال مع تغيير الديكور بالمدينة أيضاً.





مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

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