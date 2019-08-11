محمود العسيلي يحقق أمنية إحدي معجباته

القاهرة - لايف ستايل يستعد الفنان المصري محمود العسيلي، لطرح أحدث أغنياته المصورة "إنتي وأنا"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، ويقوم بالترويج لها عبر صفحاته. وعلقت إحدى متابعاته على البوستر الدعائي للأغنية وطلبت منه حضور حفل زفافها على سبيل الدعابة، قائلة: "لا لا مش قادرة محبوش ومش قادرة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي". وفاجأها محمود العسيلي على تغريدتها بقوله: "وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص". وأعاد محمود العسيلي، منشورًا خاصا للفتاة قالت فيه: "الله فعلا كانت أمنيتي الوحيدة هي إنه يغنلنا في الفرح شكرًا للعسيلي بجد"، مضيفة ""أشوف كلب يقول محتاجة واسطة تاني، أشوف كلب يقول عليه متكبر ووحش"، ليهنئها العسيلي قائلاً: "ربنا يتمم بخير إن شاء الله". قد يهمك ايضاً: الفنان محمود العسيلي يعتدي على شخص حاول التصوير معه العسيلي يُشعل "مواقع التواصل" بصورة

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