شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى ناعيًا زوجته السابقة: خبطتنى فى قلبى والمرة دى هشيل المسئولية بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقصة إنسانية مأساوية، نعى الفنان أحمد السعدنى زوجته السابقة أمل سليمان ووالدة نجليه، والتى رحلت عن الحياة بشكل مفاجئ مساء أمس الأول الجمعة، وتلقى فيها العزاء مساء أمس السبت.

كشف السعدنى عبر رسالة طويلة سردها تفاصيل قصته مع والدة نجليه، بدءا من تعارفه عليها يوم 9 سبتمبر عام 2003، عندما ألتقى بها صدفة وهى تسير فى الشارع أمام معهد السينما حيث كانت تدرس هناك، وهو يدرس بجانبها بمعهد الفنون المسرحية.

وأعلن السعدنى خلال حديثه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن حزنه الشديد، لاستسلامه للظروف التى أبعدتهما وجعلتهما لا يعيشان سويا عبر سنوات طويلة.

وكتب السعدنى فى رسالته الآتى :

عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت اني لازم اعمل كده دلوقتي

هحاول مطولش يوم ٩/٩/٢٠٠٣ حب من اول نظره في الشارع ما بين معهد السينما، حيث كانت تدرس و معهد فنون مسرحية حيث كنت الهو وأدرس برضه ميضرش كنت راكب عربية و كانت ماشيه علي رجلها كنت حخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتتي هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة اول ولد هنا بدأت المشكله اللي بكتب الكلام ده عشانها

Advertisements

انا زي كتير للاسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم انا بيجيلي ارتيكريه لما احس اني مسئول و هي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني اكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجة في أول سنة بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط ادي اول طلقه

قشطه يا باشا عشت حياتك ؟ اه ...ارتحت ؟؟ لا

وحشتني وحشني حنيتها و حبها و هبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوووووب جبنا تاني ولد نفس الاحساس نفس الارتكريه بس المرادي صموووووود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الاناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك و عيش حياتك المشكله اني عمري مارتحت كنت عايز حضنها و حنيتها و هبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن اكبر او اعقل او اقدر اتحمل المسئولية بجد حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش

ماتت في لحظه كانت بتكلمني قبلها بساعه ومكنتش عيانه كان عندها ضغط زي اغلب الشعب المصري الحمد لله

ماتت و مشيت و قررت تسبني للابد كنت فاكرها حتستناني ومتأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيره و اكتر واحده في حياتي شفتها بتحب الحياه و عندها طاقة ايجابيه

ماتت و سابتلي الولدين و الندم

انا متاكد انك في الجنه رحتي للي خلقك يوم عرفه و اميره و ست البنات و الستات و نضيفه و كريمه و صنتي ولادي و بيتي

بحبك يا امل حياتي اللي اتهد و بوعدك المرادي حشيل المسئوليه للاسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك و حضنك و ولادك كمان اتحرموا من احن ام ربنا يقدرني و اربيهم احسن ما كنتي عايزه بحبك و مش بطلب منك غير انك تسامحيني

ربنا يرحمك و يرحمني و يرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدنى ناعيًا زوجته السابقة: خبطتنى فى قلبى والمرة دى هشيل المسئولية بجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.