شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عرضا مسرحيًا للبيت الفنى للمسرح خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل مسارح البيت الفنى للمسرح، 12 عرضًا مسرحيًا، بداية من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تتنوع بين الكوميدى والتراجيدى، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور، بعد أن رفعت مسارح الدولة فى عيد الفطر الماضى لافتة كامل العدد، وتشمل قائمة العروض:

المتفائل

تقام على المسرح القومى بالعتبة ، تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.

أوبرا بنت عربى

تقام على مسرح السلام بشارع القصر العينى، وهى مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطورى عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبى الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى ، بالاضافة إلى آداء صوتى مميز لسيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربى "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتى للراوى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومى ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أمانى حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.

يوم أن قتلوا الغناء

تقام على مسرح الطليعة بالعتبة، قاعة زكى طليمات ، وتدور حول صراع بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، شادى سرور ،طه خليفة ،ألحان فؤاد، حمادة شوشة ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،اداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

نوح الحمام

تقام على مسرح الطليعة بالعتبة، قاعة صلاح عبد الصبور، وتدور أحداث العرض بإحدى قرى الصعيد حول شخصية (وطنى) الذى يتحول غيابه إلى أسطورة تلهب مشاعر كل من يدور فى فلكه بدءا من الأم والزوجة والحبيبة وطالبى الثأر القديم، ووجوه من شخصيات تسبب (وطنى) فى تحويل مسار حياتها.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور فادى فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبد الله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى وإخراج أكرم مصطفى.

الحادثة

تقام على مسرح الغد بالعجوزة فى قالب كوميدى حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى،ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمى، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد على بكر، إخراج عمرو حسان.

بيت الأشباح

«بيت الأشباح» تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، فى أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب «ابدأ حلمك»، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف. وتتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠ و٥٠ جنيها، وتتاح مجانا لذوى القدرات الخاصة.

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تدور المسرحية حول شخص يدعى "حسن" يقوم بتأجير شقة، بهدف الحصول على السكينة والوحدة التى ينشدها، هربا من واقع تحاول أسرته إجباره عليه، ليكتشف فيما بعد إن هذه الشقة مسكونة بالأشباح، وبمرور الأحداث يظهرون له ويألفهم، فيعطونه من خلال تجاربهم السابقة فى الحياة، دفعة وشحنة عاطفية لحب الحياة والإقدام عليها والانفتاح على الواقع بكل أمل وحيوية.

مترو

"تقام على مسرح أوبرا ملك ، وتتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم و طاقاتهم، و النظر بإيحابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال " يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، و ينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل امامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

العرض من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقى محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.

رحلة الزمن الجميل

تقام على مسرح القاهرة للعرائس، والعرض يدور أحداثه حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيى زكريا ، موسيقى وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور.

زهرة اللوتس

تقام على مسرح ميامى بشارع طلعت حرب وسط البلد، وتدور أحداثها حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها من تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر ، هدى هاني، حمدى العربي، وائل ابراهيم، فادى خفاجةو إخراج محمد حجاج.

ست الدنيا

تقام على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى نتاج ورشة الرقص الإيقاعى التى أقامتها الفرقة لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال امام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فنانى فرقة الشمس، تصميم و تدريب ميدو آدم .

ولاد البلد

تقام على مسرح ممشى النصر بالغردقة وتتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن قضايا الفساد والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

ميمى ومامى (سندباد)

تقام على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية وتدور أحداث المسرحية حول علاقة الآباء بالأبناء وما يطرأ على الأسرة المصرية من مشكلات وخصوصا فى تربية الأبناء والحرص الشديد عليهم، من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.