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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بمرور 20 عاما على عرضه.. شوف نجوم فيلم The Sixth Sense "زمان ودلوقتى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " The Sixth Sense " للمخرج ام نايت شيامالان هو واحد من أكثر الأفلام التي لاقت إعجاب محبي وعشاق السينما حول العالم وتم ترشيحه للمنافسة على 6 جوائز أوسكار، و بالتزامن مع مرور 20 عاما على عرض الفيلم بدور السينما شاهد نجوم العمل " أيام زمان و حاليا "، و بالتأكيد يظهر الفرق بين الصورتين من حيث اختلاف الملامح و تغير الفئة العمرية.
" The Sixth Sense "تدور أحداثه في سياق رعب ، حول طفل صغير ذو الثمانية أعوام وهو طفل مضطرب يدعى أنه قادر على التخاطب مع الارواح ، و الفيلم كانت ميزانيته 40 مليون دولار بينما حقق ايرادات وصلت الي 672 مليون دولار حول العالم .
الفيلم شارك في بطولته عدد من أشهر و اهم نجوم هوليوود و هم بروس ويلز وهالي جويل اوسمنت و توني كوليت و اوليفيا ويليامز و ام نايت شيامالان وميشا بارتون.
بروس ويلز
توني كوليت
ميشا بارتون
هالي جويل اوسمنت
ام نايت شيامالان
اوليفيا ويليامز
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