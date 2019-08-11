فن ومشاهير

احتفالا بمرور 20 عاما على عرضه.. شوف نجوم فيلم The Sixth Sense "زمان ودلوقتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " The Sixth Sense "  للمخرج ام نايت شيامالان هو واحد من أكثر الأفلام التي لاقت إعجاب محبي وعشاق السينما حول العالم  وتم ترشيحه للمنافسة على 6 جوائز أوسكار، و بالتزامن مع مرور 20 عاما على عرض الفيلم بدور السينما شاهد نجوم العمل " أيام زمان و حاليا "، و بالتأكيد يظهر الفرق بين الصورتين من حيث اختلاف الملامح و تغير الفئة العمرية.

" The Sixth Sense "تدور أحداثه في سياق رعب ، حول طفل صغير ذو الثمانية أعوام وهو طفل مضطرب يدعى أنه قادر على التخاطب مع الارواح ، و الفيلم كانت ميزانيته 40 مليون دولار بينما حقق ايرادات وصلت الي 672 مليون دولار حول العالم .

الفيلم شارك في بطولته عدد من أشهر و اهم نجوم هوليوود و هم بروس ويلز وهالي جويل اوسمنت و توني كوليت و اوليفيا ويليامز و ام نايت شيامالان وميشا بارتون.

بروس ويلز
بروس ويلز

 

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توني كوليت
توني كوليت

 

ميشا بارتون
ميشا بارتون

 

هالي جويل اوسمنت
هالي جويل اوسمنت
ام نايت شيامالان
ام نايت شيامالان

 

اوليفيا ويليامز
اوليفيا ويليامز

 

 

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