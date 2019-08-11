أسماء أبو اليزيد بفستان أبيض وسط الزهور: "العيد فرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت أبو اليزيد في الصور بإطلالة صيفية وارتدت فستانًا أبيض وسط الزهور، وعلقت: " العيد فرحة وكل سنة وأنتم طيبين". وشاركت أسماء أبو اليزيد في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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