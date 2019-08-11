ريهام أيمن بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بفستان أصفر طويل، علقت ريهام على الصور: " كل عام وكل الأمة العربية بخير، عيد سعيد عليكم".

يُذكر أن الفنان شريف رمزي تزوج من الفنانة ريهام أيمن في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.