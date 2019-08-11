بالصور| جيهان خليل بفستان "أوف شولدر" في وسط البلد بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت جيهان خلال الصور بفستان ملون " أوف شولدر"، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وعلقت على الصور: "وسط البلد". يُذكر أن جيهان خليل شاركت في السباق الدرامي الرمضان الماضي من خلال مسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

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