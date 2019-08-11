شيرين رضا ترد على الهجوم الذي تعرضت له

خرجت الفنانة شيرين رضا عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت له منذ نشرها أمس تويته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تحتوي على تساؤل مثير بشأن الأضحية. وقالت "شيرين" عبر تويتر: "بدل ما تهجموني انا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلو الاضحية تأكل من الزبالة، لانها سينتهي في بطونكم. وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب مش انتم #النظافة من الإيمان". وتعود بداية القصة إلى نشر شيرين رضا تويتة مرفقة بصورة لمجموعة من الخرفان، جاء فيها: "يا تري ايه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه (بيأكل من الزبالة)؟؟؟".

وشاركت مؤخرًا شيرين رضا في الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة هند صبري والفنانة نيللي كريم، وهو من إخراج مروان حامد.

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