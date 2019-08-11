الرياض- لايف ستايل حرصت الفنانة يسرا علي تأدية مناسك الحج هذا العام بصحبة الإعلامية الكبيرة هالة سرحان والفنانة إلهام شاهين. ونشرت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" صورة لها برفقة والدتها وكتبت عليها قائلةً: "اللهم إنا نسالك في يوم عرفة أن تنزل نورًا من نورك على السيدة سهيلة وهبي عمر وأن ترحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وأن تنور قبرها وتؤنس وحدتها اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم إنا نسألك الصبر واللطف على قلب ابنتها يسرا وأحبابها نسألكم الفاتحة". وحرصت الفنانة يسرا على الطيران للملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج عقب وفاة والدتها. وتوفيت والدة الفنانة يسرا، يوم الأربعاء 24 تموز/يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض. قد يهمك ايضاً: هند صبري ودينا يشاركون في جنازة والدة يسرا وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تُسافر إلى السعودية لتأدية مناسك الحج بعد وفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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