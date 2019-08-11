شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال هبة مجدى والمخرج محمد سلامة بانتهاء تصوير حدوتة "براد شاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بانتهاء تصوير الحدوتة الأولى من المسلسل التى تحمل اسم "براد شاى" ، والمقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل، وصور المخرج محمد سلامة لمدة 3 أسابيع فى العديد من أماكن التصوير آخرها أحد الشقق بمنطقة مصر الجديدة، وشارك فى الحدوتة الأولى كل من الفنانة عبير صبرى وهبة مجدى وهانى عادل ، وعدد آخر من الممثلين .

وقرر صناع المسلسل البدء فى الحكاية الثانية من المسلسل، والتى تحمل اسم "اتفضل فى الصالون" التى تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، حيث انطلق التصوير يوم الاثنين الماضى بمشاركة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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وتقدم هبة بطولة حكاية "براد شاى" بمشاركة هانى عادل ويظهرا متزوجين فى الأحداث وتحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك فى الحكاية طونى ماهر ومى فخرى مع ظهور خاص للفنانة عبير صبرى فى الحلقات التى كتبها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد سلامة.



