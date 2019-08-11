شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم كريم محسن "قابل بقى" بالأسواق 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب كريم محسن عن طرح ألبومه الجديد "قابل بقى" بالأسواق، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم طوال الأيام الماضى في الإعلان عن اسم الألبوم.

من ناحية أخرى يستعد كريم لتصوير 4 أغنيات من الألبوم بعد تحديد أماكن التصوير والاستقرار على الأغانى، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

Advertisements