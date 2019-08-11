شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم كريم محسن "قابل بقى" بالأسواق 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب كريم محسن عن طرح ألبومه الجديد "قابل بقى" بالأسواق، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم طوال الأيام الماضى في الإعلان عن اسم الألبوم.
من ناحية أخرى يستعد كريم لتصوير 4 أغنيات من الألبوم بعد تحديد أماكن التصوير والاستقرار على الأغانى، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
الجدير بالذكر أن ألبوم هيثم شاكر يضم 14 أغنية، منها "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.
كما يتضمن أغنية "شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.
كما يضم الألبوم أغانى "زعلان" كلمات أيمن عز ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "لسة حبيبى بستناك" كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف وتوزيع زووم، و"بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، و"مبروك" كلمات الشاعر الكبير محسن عزت والد كريم محسن، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.
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