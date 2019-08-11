صورة| محمد رشاد يحقق وصية والده بزواج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد رشاد صورة من حفل زفاف شقيقته، عبر حسابه على إنستجرام.
وعلق رشاد على الصورة التي جمعته بشقيقته الشيماء وزوجها وابن عمهما ماجد: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات أفراح آل رشاد.. الحمد لله حققت وصية من وصايا والدي الله يرحمه، وتم زواج الشيماء أختي وماجد ابن عمي، يا رب يملي حياتهم خير وسعادة ورزق ورضا من الله ويبعد عنهم الشر".
يذكر أن محمد رشاد كان يقضى إجازته الصيفية مع زوجته المذيعة مي حلمي في دبي.
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