بالصور|محمد رمضان يكشف عن مفاجأة فنية تجمعه بياسر سامي وأمير طعيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان صورًا تجمعه بالمخرج ياسر سامي، والشاعر أمير طعيمة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وظهر في الصور بجانب رمضان المنتج محمد كارتر، وعلق رمضان على الصور قائلًا: " ترقبوا القادم، المخرج ياسر سامي، والشاعر أمير طعيمة".
يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 23 أغسطس الجاري، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.
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