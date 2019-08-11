بالصور|محمد رمضان يكشف عن مفاجأة فنية تجمعه بياسر سامي وأمير طعيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا تجمعه بالمخرج ياسر سامي، والشاعر أمير طعيمة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وظهر في الصور بجانب رمضان المنتج محمد كارتر، وعلق رمضان على الصور قائلًا: " ترقبوا القادم، المخرج ياسر سامي، والشاعر أمير طعيمة".

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 23 أغسطس الجاري، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.