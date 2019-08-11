خاص الفن- خالد سليم يمضي اجازة العيد داخل مصر

ميرنا وليد - بيروت - إنتهى أمس الفنان المصري خالد سليم من تصوير بعض من مشاهده في مسلسل "بلا دليل" مع الممثلة التونسية درة، وحصل فريق المسلسل بأكمله على اجازة من تصوير العمل، على ان يعودوا الى التصوير مرة أخرى بعد عشرة ايام.
وبحسب معلومات موقع "الفن"، إستغل الفنان خالد سليم هذه الفترة، وأخذ فترة اجازة مع اسرته لكي يسافر إلى احد الاماكن داخل مصر لقضاء اجازة عيد الأضحى هناك.
الجدير بالذكر ان مسلسل "بلا دليل" من المقرر ان يعرض في شهر تشرين الأول/اكتوبر المقبل، من إخراجه منال الصيفي.
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