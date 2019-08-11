ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية عهد ديب أن تكون قد خضعت لعمليات التجميل، مشيرة إلى أنها طبيعية مئة بالمئة من أعلى رأسها وحتى أسفل قدميها.
وقالت عهد لموقعنا إنها لم تفكر يوماً بالتجميل لإيمانها بأنها ليست بحاجة الى ذلك، غير أنها تمارس الرياضة بشكل دائم للمحافظة على رشاقة جسمها، مع الاعتماد على نظام غذائي صحي.
في الوقت نفسه، أكدت أنها لا تنتقد من يخضع للتجميل، لأن الموضوع قناعة شخصية، وكل فتاة حرة بنفسها وقرارها، ولا يحق لأحد انتقادها أو منعها.
ورأت ديب أنها ستخضع للتجميل إذا شعرت أنها بحاجة له، فهي ليست ضد التجميل، بل تمانع إجراء عمل تجميلي مجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - عهد ديب: لم أخضع لعلميات التجميل أبداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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