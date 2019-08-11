خاص الفن- خادمة فيفي عبده لم ترحل من مصر

ميرنا وليد - بيروت - صرح مصدر مقرب من الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ بأن إجراءات البحث عن الخادمة الفيلبينية الجنسية الخاصة بها ما زالت قائمة وتحت التشغيل والتحريات أثبتت انها حتى الآن لم تخرج من مصر.

وبالتأكيد بالعلاقات والتاريخ الذي تمتلكه فيفي عبده، لم تستطع هذه الخادمة الهروب.

الجدير بالذكر أن هذه الخادمة تعمل لدى فيفي منذ 14 عاما، وإستغرب كثيرون الامر، وكانت المسروقات عبارة عن 5 كيلو ذهب ومبلغ مالي.

يذكر ان آخر اعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي عرض في رمضان 2019 وشاركتها البطولة الممثلة حوريه فرغلي.

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