خاص الفن- "الفيل الازرق 3" مجرد فكرةخاص الفن- خالد سليم يمضي اجازة العيد داخل مصرخاص الفن - عهد ديب:...

ميرنا وليد - بيروت - انتشر امس خبر عن انطلاق التحضيرات لتصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الازرق 3 " و كان علينا الاتصال بأحد من فريق العمل والذي صرح بأن فكرة وجود جزء ثالث موجودة و لكن لم ينطلق التحضير لها أو الوقوف عند النقاط الاساسية للعمل.

الجدير بالذكر ان فيلم "الفيل الازرق 2 " يعرض حاليا بدور العرض السينمائية في موسم عيد الاضحى وحقّق نجاحا كبيرا من حيث الايرادات التي تعدت الـ 52 مليون جنيه ويعرض حالياً في أكثر من دولة عربية.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري واخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.