ضاحي خلفان: “شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة ولكن”!

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - علق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، عبر سلسلة تغريدات على الاحداث الاخيرة التي شهدتها اليمن وخاصة مدينة عدن.

واكد ضاحي خلفان في تغريداته على متانة الحلف بين السعودية والامارات ولكنه اكد في الوقت نفسه تباين موقفهما من الحكومة الشرعية.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة “شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت.”

وتابع “من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية.”

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واردف “ارجو الا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.”

وختم ضاحي خلفان مشككا بالحكومة الشرعية قائلا “اي شرعية هذه التي تتعاطى مع الارهابيين…ياجماعة.”.