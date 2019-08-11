شكرا لقرائتكم خبر عن جواكين فونيكس "الضيف" الأهم فى مهرجان تورنتو السينمائى الدولى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير أن الممثل العالمى جواكين فونيكس، سيتم تكريمه فى مهرجان تورنتو السينمائى الدولى القادم، المقرر اقامته 5 سبتمبر، ويستمر حتي 15 من نفس الشهر، كأفضل ممثل، بعد تأكيد انضمام ميريل ستريب لقائمة التكريمات.

وفى تصريحات لـ "كاميرون بيلي" رئيس المهرجان السينمائى فى دورته القادمة، "وصف فونيكس بأنه الممثل الكامل، لامتلاكه الغريزة والمهارة الفنية البارعة التى تجعله أفضل اللاعبين فى السينما المعاصرة، على مدى الثلاثة عقود الأخيرة".

ويشارك جواكين فونيكس فى بطولة فيلم الجوكر القادم، المقرر عرضه يوم 4 أكتوبر، والتى أكدت الشركة المنتجة أن المدة الزمنية له ستتخطى حاجز الساعتين أثناء عرضه فى دور العرض السينمائى، وطرحت الشركة منذ فترة الصورة الأولى للفيلم المرتقب والتى سرد فيها اللقاء الاول بين النجم العالمى فونيكس، صاحب شخصية الجوكر الجديدة، امام النجم العالمى روبيرت دى نيرو، الذى يشارك فى بطولة العمل السينمائى المرتقب.

فيلم "Joker" يجمع عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، من أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .