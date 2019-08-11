شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيى أولى حفلات عيد الأضحى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب سعد الصغير لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات أول أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد ، في أحد المراكب النيلية بالزمالك، وسيقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة، ومنها أغنيته الشهيرة هنروح المولد.

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.