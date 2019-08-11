القبض على الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي بسبب خروف العيد!.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرض الفنان فادي خفاجة وشقيقه هادي خفاجة لواقعة غريبة بسبب خروف العيد.

القصة كشف عن تفاصيلها سيد خفاجة، والد الفنانين، حيث ذكر من خلال حسابه الخاص، أنه فوجئ بتحرير محضر ضده وضد ولديه من قبل جارهم بسبب خروف العيد.

وذكر الوالد أن الجار حرر المحضر بسبب انزعاجه من صوت الخروف الذي قاموا بشرائه، لذبحة بعد صلاة العيد.

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وقص الفنان فادي خفاجة تفاصيل الواقعة وأكد أنه اضطر بصحبة أشقائه أن يذهبوا لقسم الشرطة بسبب المحضر، ورغم كل المحاولات لجعل الجار يتنازل إلا أنه رفض.

وأكد الفنان أن وكيل النيابة فعل اللازم مع اقتراب العيد، وتأكيدا لحسن النية، وتم حل المشكلة بعد ذلك.

الفنان المصري قال إنه يتعجب مما حدث، وخاصة أن جارهم لم يخبرهم أنه منزعج من صوت الخروف قبل تحرير محضر.

كما عبر والد الفنان عن استيائه لتعطيل الشرطة في هذه المهام التي يجب أن تحل بين المصريين وبالود.