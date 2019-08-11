شائعات الزواج السري تطارد أحمد عز سرا بإعلامية شهيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا عن زواج الفنان المصري أحمد عز من إعلامية شابة.

حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنان المصري بالإعلامية سالي عبدالسلام، خلال العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 2” وزعموا أنهما تزوجا سرا.

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الإعلامية المصرية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الشائعة تماما، حيث كتبت على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “أقسم بالله لو اتجوزت هقول، وعد مني يا مصر! ونبدأ الإشاعات الرقيقة”.

يذكر أن الفنان المصري أحمد عز قد تزوج مرتين من قبل، وكانت أول زوجاته الفنانة أنغام، وظلت زيجتهما سرية حتى بعد انفصالهما، إلا أن زيجته الثانية من الفنانة زينة كشفت زواجه الأول.

وكانت زينة قد حصلت على حكم الخلع من احمد عز في مطلع عام 2018، وذلك بعد أن تم إثبات نسب طفليها التوأم لعز، وقالت زينة وقتها إنها سعيدة بالحصول على حق أولادها كامل بأمر المحكمة بعد نضال 4 سنوات، تم فيها المساس بسمعتها وتوجيه النقد لها.