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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شاركت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي جمهورها مؤخرا بمجموعة صور لها، خلال رحلتها في جزيرة بالي في إندونيسيا، أثناء استمتاعها بسحر الطبيعة هناك.
الفنانة العمانية أطلت في الصور بلوك جديد، حيث ظهرت في الصور بعد أن قصت شعرها، مما أظهرها بلوك مختلف تماما.
بثينة كشفت سبب قصها لشعرها، بقولها: “وايد كنت مترددة اني اقص شعري .. بس حسيت نفسي محتاجه التغيير .. مع اني اعشق شعري ومغرمة فيه .. بس ما تحسفت ولا لحظة اني قصيته .. وصرت مغرمة بالقصه الجديدة مع انه وايد منكم زفوني”.
الفنانة العمانية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بس النفسية محتاجه تغييير بين فترة وفترة .. ومرد الشعر بيطول مع الاهتمام والدلع”.
وكانت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي شاركت جمهورها بمجموعة صور لها أثناء استمتاعها بسحر الطبيعة في جزيرة بالي، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الفنانة علقت على الصور بقولها: “مكان جديد .. قصة جديده .. يا حلو الكاريه والقصير ليش ما قلتولي ؟؟!! .. بالله نطيييييير”.
وقد انقسم جمهور بثينة حول إطلالتها الجديدة، حيث عبر البعض عن إعجابه بها، بينما أكد البعض الآخر أنها أجمل بالشعر الطويل.
كانت هذه تفاصيل خبر بثينة الرئيسي: لهذا السبب قصيت شعري.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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