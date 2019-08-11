كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة عائلية مع والديه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» فترة عطلات العيد، وقرر الاستمتاع بها بقضاء وقت عائلي مع والديه.

عدسات الباباراتزي رصدت كيفانج أمام منزل أسرته في مدينة بودروم الساحلية، وكان لافتاً وقوف والده إلى جانبه، بينما كان النجم التركي يستعد لمغادرة المنزل بعد أن قضى عدة ايام مع والديه، في الوقت الذي غابت فيه زوجته، مصممة الأزيا باشاك ديزر عن المشهد.

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يُذكر أن كيفانج كان قد قضى أجازة مع زوجته وعدد من أصدقائه على متن يخت في بودروم أيضاً الشهر الماضي، وهي الرحلة الأولى لباشاك بعد وفاة والدها يونيو الماضي، بعد صراع مع السرطان.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.