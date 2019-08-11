هيا الشعيبي في جلسة تصوير جديدة بألوان العيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

استعدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لاستقبال عيد الأضحى بجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالتين مختلفتين، بعدسة المصورة موضي الغريب.

الفنانة الكويتية ظهرت في الإطلالة الأولى بملابس باللون الأصفر، وتزينت بمكياج قوي تضمن الكثير من الألوان المبهجة، بلمسات خلود الشمري، وصبغت شعرها باللون الرمادي وتركته منسدلا على كتفها.

هيا ظهرت في الإطلالة الثانية بملابس سوداء، وتزينت بإكسسوارات جمعت الكثير من الألوان، مع مكياج قوي أبرز ملامحها، مع عدسات باللون الرمادي.

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وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد كشفت مؤخرا عن إصابتها بمرض خطير، بسبب سفرها على متن طائرة.

هيا نصحت مواطنيها القادمين إلى الكويت أو الذين سيغادرون البلاد في أيام العيد بضرورة تعقيم الكراسي قبل الجلوس عليها بسوائل التنظيف، لأن المسؤولين عن هذا الأمر لا يفعلون ذلك عندما يغادر الجميع الطائرة.

الفنانة الكويتية أكدت أنها أصيب بمرض الثعلبة بسبب جلوسها على كرسي الطائرة بدون تعقيمه أو تنظيفه، داعية إلى عدم الاستخفاف بهذا الأمر.

جمهور هيا سخروا من كلامها وكذبوها، حيث أكدوا أن مرض الثعلبة مرض مناعي لا ينتقل بالعدوى، وإنما يصاب به الشخص إذا تعرض لضغوط نفسية شديدة.