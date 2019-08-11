عمرو عبدالجليل: شباب الفن متعجلين على الشهرة والنجومية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري عمرو عبدالجليل، إن الشباب في الوقت الحالي متعجلين على النجومية ويريدون الحصول على البطولة سريعًا حتى من أول ورشة فن، وذلك عكس أيامهم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الراديو بيضحك”، مع المذيعة فاطمة مصطفى، على الراديو “9090”، الحكاية تحتاج لمعاناة والفن وليد المعاناة، ومن يعاني يكون لدية مخزون يستطيع التعبير به، ومن لا يعاني لا يوجد لديه أي مخزون وعندما تأتيه الفرصة لا يستطيع استغلالها.

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وعن العمل مع يوسف شاهين، في فيلم “إسكندرية كمان وكمان”، قال، لم أكن أفهم أي شيء، وكنت مسلم نفسه له تمامًا، وكنت أول مرة أتواجد في البلاتوه وكان حلمي الأول هو المسرح ولا يوجد لدي حلم أبعد من ذلك، فيوسف شاهين أخدني أنا ومحمد هنيدي من مسرح حقوق جامعة القاهرة، وكان أهم شيء لدي هو أن أودي جيد وأنفذ ملاحظاته.

وأكد أن موقع التصوير مع يوسف شاهين، مختلف تمامًا عن أي مخرج أخر، من حيث الوقت ولا يوجد احتمال للخطأ لديه، أما في باقي مواقع التصوير فنجد فلان يتأخر وحصول عطل في مكان ما وهذا لم أمور لم يكن معتادا عليها عليه نهائيًا.