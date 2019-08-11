منة فضالي بفستان وردي ملفت وتتلقى عبارات الغزل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت خلال الصور وهي ترتدي فستان منقوش يكشف عن مفاتنها بصورة واضحة، ولاحظ الجمهور أن الفنانة اكتسبت سمرة الشمس، وهو التان الذي تسعى إليه النجمات في فصل الصيف.

الفنانة المصرية علقت على الصورة وكتبت: «نسأل دائما لماذا نغلق اعيننا أثناء البكاء والتقبيل الصلاة أو حتى الحلم ذلك ببساطة لأن تلك أشياء جميلة لا نراها ولكن نشعر بها من داخل القلب».

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منة تلقت عبارات الغزل على الصور من خلال الجمهور وكذلك عدد من النجوم ومنهم رانيا يوسف، وسمر يسري، وغيرهم.

الفنانة المصرية تغيبت الموسم الرمضاني الفائت عن الدراما، وكان آخر اعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، والذي شارك به عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، وغيرهم.

واعتذرت الفنانة أيضا عن المشاركة في العرض المسرحي «جوازة مرتاحة»، مع الفنان أحمد صفوت، وحلت محلها الفنانة ريم البارودي.