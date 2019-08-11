نسرين طافش تستنسخ «لوك» جويل ماردينيان وتقضي أجازتها مع شقيقتها في الساحل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

حصلت الفنانة السورية نسرين طافش على «لوك» جديد، استوحته من طلّة خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، حيث لملمت شعرها في ضفائر شقراء طويلة.

نسرن حرصت على استعراض إطلالتها الجديدة بصور نالت اعجاب عدد من متابعيها، في الوقت الذي أكد أغلبية فانز الفنانة السورية أن الشعر الانسيابي أكثر مناسبة لها.

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من ناحية أخرى، اختارت نسرين أن تقضي أجازتها الصيفية في أجواء عائلية، حيث سافرت مع شقيقتها وابنتيها إلى الساحل الشمالي بمصر، وحرصت الفنانة على مشاركة الفانز بصور من أجازتها، عكست مدى استمتاعها بوقتها في الساحل، معلقة عليها: «أختي الجميلة و بناتها القمرات »، وكان لافتاً اعتماد شقيقة الفنانة لنفس طلّتها الجديدة.

يُذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

على الجانب الغنائي، طرحت نسرين طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها الجديد «الحلوة»، وقد حرصت الفنانة على كتابة اهداء للأغنية، جاء فيه: «إهداء للحبيبة الجزائر .. و للفنان القدير رابح درياسة تقديرا للفن الجزائري و الفنانين الجزائريين .. سيبقى فنهم خالد .. و لامي الغالية ابنة وهران الباهية».