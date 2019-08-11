مكسيم خليل في أجازة رومانسية مع زوجته في إسبانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم السوري مكسيم خليل في أجازة رومانسية مع زوجته الفنانة سوسن أرشيد إلى إسبانيا، وتحديداً في جزيرة ميورقة.

مكسيم وزوجته حرصا على مشاركة متابعيهما بصور مميزة من أجازتهما، ظهر فيها الزوجان مستمتعان بالسباحة ضمن أجواء مبهجة، حيث تمنى لهما الفانز قضاء أجازة سعيدة وممتعة.

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يُذكر أن مكسيم خليل تزوج من سوسن أرشيد عام 2004، وقد انجب منها ولدين هما «جاد ولوكاس»، وهي الزوجة الثانية في حياة مكسيم الذي سبق وتزوج من الفنانة يارا خليل، وانجب منها ابنه الأكبر «هاني».

من ناحية أخرى، شارك مكسيم خليل في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسبل «صانع الأحلام»، وهو من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وشارك مكسيم في بطولته أمام الفنانة الأردنية مي سليم والمصرية أروى جودة واللبنانية جيسي عبدو، وطوني عيسى، وإيلي متري، وغيرهم.

مكسيم جسد في المسلسل شخصية دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران، ينجح بعد طول اجتهاد، واستناداً إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده عند أي شخص.