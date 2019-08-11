جلسة تصوير تكشف عن تاتو جديد لداليا البحيري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

داليا البحيري، اختارت لإطلالتها فستان يجمع بين اللون الأبيض والفضي ومن خلاله على التاتو الذي وضعته مؤخرا على كتفها.

وحصدت الجلسة على العديد من التعليقات التي أثنت على جمالها في الجلسة.

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من ناحية أخرى تشارك داليا البحيري، في مسلسل “فالنتينو”مع الفنان الكبير عادل إمام، والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي.

وقالت في حوار صحفي لها مع مجلة. “سيدتي”، التعاون مع عادل إمام شيء ممتع بشكل عام، فما بالك لو كان الدور الذي تم ترشيحي له مختلفاً عليّ ولم أقدمه من قبل، وأشكر المخرج رامي إمام على اختياري لهذا الدور، فأنا أقوم بدور فتاة شعبية فقيرة اسمها نورا من طنطا، ولها لكنة في الكلام وطريقة في ارتداء ملابسها، وهو تحدٍّ فني بالنسبة لي؛ لأن الشخصية لا تشبهني كثيراً.

ونفت داليا البحيري خلال الحوار وجود جزء جديد من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، مؤكدة أنه لم يعرض عليها أحد الأمر.