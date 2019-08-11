إيمي سمير غانم طلبت الطلاق في أول أيام شهر العسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حسن الرداد لأول مرة أن زوجته إيمي سمير غانم طلبت منه الطلاق في أول يوم زواج لهما، وذلك أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل.

أما عن سبب طلبها للطلاق قالت إيمي، خلال استضافتها مع زوجها حسن الرداد في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إنها تعاني من فوبيا شديدة من ركوب الطائرة، لذلك تحرص دائمًا على الالتزام بكافة تعليمات الأمان ووضع الحزام قبل الإقلاع، وقراءة القرآن.

الفنانة المصرية أضافت أن حسن قام بتخويفها وهما على متن الطائرة بدلا من تهدئتها، وهو ما أصابها بحالة من الفزع، وأحست بأنه لا يراعي الفوبيا التي تعاني منها مما أشعرها بعدم الأمان معه مثلما كانت تشعر مع والديها، فبكت وطلبت منه الطلاق.

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ومن ناحية أخرى تحدثت إيمي عن أكثر العيوب التي يتصف بها زوجها، حيث قالت أن أكثر عيب في شخصية زوجها هو العصبية الشديدة، لافتة إلى أنه عندما ينفعل بشدة قد يقوم بتكسير بعض الأشياء حوله، وقد يضرب يده في الحائط فيصاب بجروح.

الفنانة المصرية أكدت ان الامر لا يصل إلى ضربه لها، مشددة على أنها في حالة تعرضها للضرب من زوجها فستطلب الطلاق على الفور.

وتابعت أن حسن الرداد ليس شخصية الرجل الذي يضرب زوجته لأنه مثلها ضد العنف الأسري، مؤكدة أنه ليس من حق الزوج أن يضرب زوجته حتى وإن كانت مخطئة، حيث أن والد الفتاة سلمها لزوجها أمانة فلابد أن يحافظ عليها.