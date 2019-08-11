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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دعت الفنانة الإماراتية أحلام زملائها أعضاء لجنة تحكيم برنامج “ذا قويس” على العشاء.
الفنان محمد حماقي شارك جمهوره بصورة من العشاء، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقد ظهر في الصورة برفقة الفنانة أحلام والفنانة سميرة سعيد.
الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “عشاء مع الملكة والديفا.. شكرا يا أحلام يا أم الكرم كله.. راغب علامة أفتقدناك”.
وقد تساءل الجمهور عن أسباب تغيب الفنان راغب علامة عن عشاء أحلام، وعما إذا كانت اشتعلت قد الخلافات بينهما مجددا مع بدء تصويرهما حلقات البرنامج.
وبرنامج The Voice يجمع بين أحلام وراغب علامة مجددا، بعد الخلافات الكثيرة التي وقعت بينهما خلال اشتراكهما في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol على مدار عدة مواسم.
وبمجرد الإعلان عن اسميهما ضمن لجنة تحكيم البرنامج، بدأ الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما حاليا، وعما إذا كانا قد تجاوزا الخلافات بينهما، أم أنهما سيعودان للمشاجرات العلنية من جديد.
يُذكر أنه كانت هناك الكثير من الخلافات بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة منذ اشتراكهما سويًا في برنامج «أراب أيدول»، وصرح راغب بأنه لا يوجد انسجام بينهما، وأنه كان لابد أن يترك البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تدعو أعضاء لجنة تحكيم «ذا فويس» على العشاء.. وراغب علامة يتغيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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