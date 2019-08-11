ذكريات ومواقف لا تنسى لأهل الفن مع خروف العيد.. قصص طريفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عيد الأضحى له ذكريات سعيدة مع الفنانين، ففيه يسافر بعضهم للخارج، وتلتقي الأسر، وتُذبح الأضحية.

ومن خلال حوارات متفرقة، ذكر عدد من الفنانين مواقف طريفة لهم مع خروف العيد، وأغلب هذه الذكريات تعود إلى مرحلة الطفولة والشباب.

الفنانة المصرية منة فضالي قالت إنها لا تستطيع ان تشاهد الأضحية أثناء ذبحها، وقصة ذكرى سيئة لها وهي صغيرة، حيث حرصت والدتها على وضع دماء الأضحية على وجهها وهي طفلة، مما جعلها تصاب بعقدة من الذبح.

الفنان محمد لطفي قال إنه تلقى توبيخا من والده وهو صغير، حيث طلب منه والده أن يجلس بجوار الخروف لحراسته، وعندما وجد لطفي الخروف صامتا، تركه، مما شجع الخروف على الهرب.

الفنانة الشابة منة شلبي قالت إنها لا تطيق أن تشاهد ذبح أي حيوان، ولا تستطيع ان تتحمل مشاهدة هذه الطقوس.

الفنان أحمد عيد أشار إلى أنه تلقى علقة ساخنة من والده وهو صغير، عندما تسبب بشقاوته في هروب خروف العيد.

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المطربة شيرين عبدالوهاب لا تخاف من الذبح بل تحب حضور هذه المراسم، ولا تتخلف عنها، فهي تنظر إليه على أنه فرض واجب وتستمتع به، وتشاركها في نفس الرأس الفنان رانيا يوسف.

يسرا ذكرت أحد مواقفها الطريفة مع الخروف، وذلك عندما قررت أن تلعب معه، فجرى منها في الشارع، فاضطرت أن تجري وراءه، حتى مسكته بمساعدة الجيران.

الفنانة هند البلوشي قالت إن آخر مرة رأت فيها ذبح الأضحية كانت في العاشرة من عمرها، حيث دخلت في وصلة من البكاء والرعب عندما أخذوا الخروف الذي كانت تلعب معه، فركضت خارج المنزل باكية.

الفنانة المصرية حنان مطاوع قالت إن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع كان يحرص على شراء خروف العيد ووضعه على سطح المنزل قبل العيد بأسبوعين، وكانت تدعو أطفال الجيران للعب معه، وتحصل على 50 قرش من كل طفل يلعب، ولكنها كانت تهرب بسرعة عند وقت الذبح.

الفنانة سميرة عبدالعزيز ذكرت أنها وهي طفلة صمم والدها أن تحضر بنفسها ذبح الأضحية، ولكنها رفضت، فعاقبها والدها بحرمانها من ملابس العيد الجديدة.

الفنانة الكويتية بلقيس أكدت أن قلبها لا يتحمل رؤية الذبح، حيث حاول البعض أن يجعلها من قبل تمسك السكين لتنحر الأضحية ولكنها رفضت.

دلال عبدالعزيز تحدثت عن ذكرياتها مع خروف العيد والتي تتعلق بابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي، فقالت دلال إن دنيا كانت تخاف وتهرب قبل الذبح، بينما كانت إيمي تثبت ولا تهرب.