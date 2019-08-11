زينة توجه رسالة لتامر حسني بعد اعتذاره عن المشاركة في «ذا فويس كيدز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري تامر حسني انسحابه من المشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثالث من برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”.

الفنان المصري أكد، على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، أنه اعتذر عن البرنامج لأسباب خاصة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، لكنه تمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إيجاد بديل له.

الفنانة المصرية زينة وجهت رسالة لصديقها المقرب تامر، تؤكد فيها أنه ليس له بديل، حيث كتبت: “للأسف مالكش بديل.. انسى”.

وكان تامر حسني كتب: “لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز..انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه”.

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وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “هتوحشوني جداااااااااً.. و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب.. شكرا”.

يذكر أن الفنان المصري تامر حسني يستأنف حاليا تصوير فيلمه الجديد “الفلوس”، والذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الأضحى القادم، إلا أنه خرج من المنافسة نظرا لعدم الانتهاء من التصوير.

وفيلم “الفلوس” بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

وكان الفيلم يحمل في البداية اسم “حمزة” ثم تم تغييره إلى “نصب تذكاري”، ثم اسم “كل سنة وأنت طيب”، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى “الفلوس”.