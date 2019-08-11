صداقة منى زكي وياسمين عبدالعزيز بدأت بخناقة.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قصت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز للمرة الأولى تفاصيل جديدة عن علاقة صداقتها بالفنانة منى زكي والتي يحسدهما الكثير عليها.

ياسمين قالت إن العلاقة بينها وبين منى بدأت بخناقة كبيرة جدا، وذلك أثناء تصوير مسرحية «كده أوكيه»، وقالت ياسمين إن كل منهما لم تكن تحب الأخرى ولا ترتاح لها.

الفنانة المصرية أشارت خلال لقائها بالإعلامية منى الشاذلي، إلى أن الفنان أحمد السقا قرر أن يتدخل للفصل بينهما، وجمعهما في غرفته، وهنا بدأ الشجار.

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ياسمين قالت إنها كانت تحاول أن تضرب منى، ومنى أيضا صعدت على الكرسي لتستطيع أن تضربها، وكان السقا يقف في المنتصف، ولكن بعد انتهاء سوء الفهم، توطدت علاقتهما، ومستمرة حتى الآن.

ياسمين أكدت أن منى من أقرب صديقاتها، وأنهما يتبادلان الزيارات طوال الوقت، كما أن ابنتيهما صديقتان.

«كده أوكيه»، مسرحية كوميدية تم إنتاجها عام 2003، وشارك في بطولتها أحمد السقا، هاني رمزي، شريف منير، ومن إخراج سمير العصفوري.