ابنة ياسمين عبدالعزيز تفاجئها على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من حرصها الدائم على إبعادها عن الإعلام، تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن ابنتها والتي تدعى “ياسمين” أيضا.

الفنانة المصرية قالت إنها أنجبت ابنتها وهي في عمر صغير جدا، لذا كل من يراهما سويا يعتقد أنها شقيقتها الصغرى وليس ابنتها، لكن ابنتها تسارع بتعريف هذا الشخص الحقيقة.

ابنة ياسمين فاجأتها بمكالمة هاتفية، خلال استضافتها في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت عن شخصيتها الحقيقية في المنزل.

ابنة الفنانة المصرية قالت: “ماما شقية في البيت لكن هي شخصية جميلة”، فقالت ياسمين: “كملي كدة، وفكري قبل ما تتكلمي”، وهو ما أثار ضحكات الجميع.

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وتابعة ابنة ياسمين كلامهان بقولها: “ماما شخصيتها في الحقيقة زي شخصيتها في الدادا دودي، وبتضحكنا في الحقيقة زي الأفلام”.

يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة منذ عدة شهور، مؤكدة وقتها أن الطلاق وقع منذ أكثر من عام.

وياسمين لديها ابنة وابن من طليقها هما “ياسمين وسيف”، ورفضت الفنانة خلال الحلقة التحدث عن أسباب انفصالهما، مؤكدة أنه والد ابنائها وستظل تحترمه حتى بعد الانفصال.