زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول في أجواء مبهجة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني زياد برجي بعيد ميلاد ابنه «يوسف» الذي اكمل عامه الأول في أجواء عائلية مبهجة.

زياد حرص على مشاركة محبيه أجواء الحفل بمقطع فيديو من عيد الميلاد، ظهر فيه مع زوجته التي بدت تحمل طفلهما، وسط غناء الحضور لأغنية عيد الميلاد على استعداد لإطفاء شمع الحفل، حيث تلقى الفنان اللبناني تهاني الفانز، متمنيين ليوسف حياة سعيدة وموفقة وناجحة.

يوسف، هو الابن الثاني لزياد برجي من زوجته المغربية سناء، والذي رزق به في أغسطس الماضي، وكان قد رُزق بمولودته الأولى «نور» في أكتوبر عام 2015.

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من ناحية أخرى، يستعد زياد برجي لإحياء حفل غنائي يوم 13 أغسطس المقبل في «Le Clos De Faqra Venue» بمدينة فقرا، بالإضافة لحفل آخر يحييه يوم 17 أغسطس الجاري بفندق بلاتينوم صور.

يُذكر أن زياد حقق شعبية وجماهيرية عريضة على الساحة الغنائية خلال الفترة القصيرة الماضية كمطرب أكثر من كونه ملحن وممثل، بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 195 مليون مشاهدة على «يوتيوب» وهي من كلماته وألحانه.