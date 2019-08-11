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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في واحد من أجمل حفلاتها الصيفية لهذا الموسم، والذي احيته في نادي الـ PitchBlue على شاطئ منتجع الريفييرا، التابع للنادي الليلي الـPitchBlack في لبنان.
النجمة الذهبية كسرت قاعدة الفساتين الطويلة التي تفضلها في حفلاتها الغنائية، واختارت لحفلها الأخير فستان أسود قصير براق، الهبت به الأجواء، حيث قدمت الفنانة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وفاجأت الحضور بتقديم أغنية «مالي وأنا مالي» للراحلة الجزائرية وردة.
من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لاحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، أبرزها، حفل غنائي تحيه في مدينة العقبة بالأردن يوم 13 أغسطس المقبل، لتعود سريعاً إلى بيروت، حيث تحيي حفلاً يوم 14 من نفس الشهر ضمن فعاليات مهرجان القاع.
يُذكر أن نوال الزغبي طرحت كليب جديد ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تكسر القاعدة وترتدي فستان قصير في حفل غنائي على الشاطئ.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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