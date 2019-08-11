أصالة تعلق لأول مرة على قيام أحلام بإلغاء متابعتها لها على تويتر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة السورية أصالة لأول مرة على حذف الفنانة الإماراتية أحلام لمتابعتها لها على موقع “تويتر”، بعد مشادة كلامية شديدة وقعت بينهما.

الفنانة السورية قالت، في لقاء تليفزيوني لها على هامش حفلها بمهرجان صلالة: “تعمل إللى بدا إياه، المهم تفش خلقها.. فش خلقك بيبي”.

وبسؤالها عن رأيها في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” الجديد، قالت مازحة: “الله يعينهم على بعض”، ثم قامت بتوجيه التهنئة لصديقتها الفنانة سميرة سعيد، بقولها: “سميرة سعيد حبيبتي وروحي وبيت سري، أي شيء أفكر فيه أول إنسان يخطر على بالي اشتكيله هي سميرة، الله يوفقها، وأتمنى أن تظهر روحها الجميلة في البرنامج”.

وأضافت أن الفنان راغب علامة فنان وأستاذ كبير وتحب نظرته للحياة، كما عبرت عن حبها للفنان محمد حماقي مؤكدة أنه صديق عزيز عليها.

أما عن الفنانة أحلام، قالت إنها ستقوم بخبطات إعلامية فهي ملكة الملوك، وتمنت لهم جميعا التوفيق في البرنامج.

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد علقت على تغريدة لأصالة عن الإنسانية، حيث قالت: “هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك، إن أنتي ما في منك، طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ، اللي مستحيل ينتهي شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك، ومش غريبة عليكِ، أنتي معطاءة مع الكل، جزاك الله خير”.‏

لترد عليها أصالة: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.‏

أحلام اعتبرت كلام أصالة به هجوم عليها، وهو ما دفعها لحذف تعليقها، كما حذفت متابعتها لأصالة على “تويتر”.

أحد جمهور أصالة وجه سؤالا لأحلام عن سبب حذفها للتعليق، فردت أحلام يتعليق حاد هاجمت فيه اصالة ومعجبيها دون ذكر صريح لاسمها، قائلة: مسحت البوست لاني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله وياليت ترفعين علي قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله #حيوانات”.

وتابعت: “ومطربتكم #بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكه يا حثاله.. الله يذكر بالخير فجر اللحين عرفت ليش الكلام اللي تكتبه وتاكدت من كلامها والمتابعه اللي فيها نفاق ما ابيها وبلوك.. أنا اخاف ان حتى صوتي تستعيرونه شعر مكياج تصوير باقي بس صوتي ههههههه ونسيت مصممي قريباً وانا اللي اغار بعد لوووول”.