ظهور نادر لابنة أحمد حلمي ومنى زكي في حفل جنيفر لوبيز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة.

حلمي ومنى اصطحبا معهما ابنتهما الكبرى “لي لي”، وذلك في ظهور نادر لها، حيث كان النجمان يحرصان على إخفاء ملامحها حفاظا على خصوصيتها.

وظهر كل من حلمي ومنى وابنتهما بإطلالات بيضاء، والتقطوا عددا من الصور سويا خلال استمتاعهما بالحفل.

Advertisements

وكانت جينيفر لوبيز قد أحيت أولى حفلاتها في مصر بشكل مبهر وسط صيحات الجمهور، وإطلاق الألعاب النارية بمناسبة عيد ميلادها.

وأطلت جنيفر لوبيز في الحف بخمس إطلالات على مسرح العلمين، واختارات لوبيز ألوانا مبهجة منها الأحمر والذهبى والأرزق.

وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية “It,s My Party” بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

ووجهت جنيفر الشكر للجمهور، مؤكدة أنها فخورة باحتفالها بعيد ميلادها مع الجمهور المصرى، وشددت على أنها ستعود مرة أخرى لمصر لتستعيد هذه اللحظات السعيدة التى عاشتها مع الجمهور، مؤكدة أن هذه اللحظات لن تناسها أبدا لبقية حياتها.