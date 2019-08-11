محمد محمود عبدالعزيز ينجو من حادث سير خطير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز عن نجاته من حادث سير خطير كاد أن يتعرض له بسيارته.

الفنان المصري نشر صورة للسيارة، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “ألف حمد والشكر ليك يارب وأنا سايق كنت هعمل حادثة.. لحقت نفسي ودوست على نقرة اتقطعت كدة والشاشة نورتلي كدة.. الحمد لله الحمد لله”.

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وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز قد أعلن مؤخرا عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي” والذي يقوم بإنتاجه والمشاركة في التمثيل به، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

ويشارك في بطولة مسلسل “قيد عائلي” نخبة كبيرة من النجوم منهم بوسي، وعزت العلايلي، وميرفت أمين، وصلاح عبدالله، وريم البارودي، ومنة فضالي، وسيمون، ودينا فؤاد، وكارولين عزمي، ومحمد نجاتي، وميريهان حسين،وهالة فاخر، ونضال الشافعي، وخالد سرحان، رامي وحيد، وغيرهم، وهو من إنتاج شركه فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل ومن إخراج تامر حمزة.