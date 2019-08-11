محمد الشحي: المملكة العربية السعودية تبذل جهودا جبارة لخدمة الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد الشحي، عضو حملة الفتح للحج والعمرة بأبوظبي، إن بعثة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تبذلان جهودا جبارة في خدمة الحجاج، مؤكدا أن مخيمات منى مجهزة بأفضل التجهيزات لتوفير الراحة التامة لكل الحجاج.

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