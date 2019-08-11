السعودية تعلن عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى مساء الجمعة بلغ (2.096.023) حاجاً.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم السبت.
يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي العميد سامي الشويرخ قال، في وقت سابق، إن "قوات أمن الحج أكملت استعداداتها منذ شهر ذي القعدة".
وأكد أن هناك خططا مستقلة لتأمين يوم عيد الأضحى، خاصة أن 350 ألف شخص يستخدمون قطار المشاعر المقدسة.
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