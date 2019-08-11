الناقد محسن الميرغنى يدير ندوة "إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا لا توجد في مصر خارطة معلنة ومنشورة لمهرجانات الفنون؟ ولماذا يتم إخفاء بنود ميزانيات المهرجانات؟ وما هو حق الجمهور في التعرف على ميزانيات الفنون والثقافة؟ وما هي بنود ميزانية المهرجان؟ وكيف يتم صياغتها؟ وماهي الأولويات التي يجب على المخططين للميزانية الأخذ بها في الاعتبار عند طرح الميزانية للنشر؟
كل هذه التساؤلات وغيرها سيطرحها الناقد والباحث محسن الميرغني خلال ندوة بالمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يشارك فيها على المنصة رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان القدير أحمد عبد العزيز، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمهرجان والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان وتقام تلك الندوة يوم 22 أغسطس الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الخامسة بالدور الثالث بالمجلس الأعلي للثقافة، والدعوة عامة لكل المسرحيين وكل محبي المسرح من الجمهور .
ندوة إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري
الدورة الـ 12 من المهرجان القومي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع ويتنافس فيها حوالي 72 عرضا مسرحيا، ويكرم المهرجان 16 فنانا منهم 5 فنانين رحلوا ويقدم المهرجان 4 ندوات تتناول قضايا وهموم المسرح المصري كما يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصري في 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية .
يذكر أن المهرجان القومي للمسرح سينطلق يوم 17 أغسطس وتستمر فعالياته حتي يوم 30 من نفس الشهر والذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز ويخرج حفلي الافتتاح والختام بدار الاوبرا المصرية الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان ويخرج الفقرة الفنية علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المخرج مناضل عنتر.
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