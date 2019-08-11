شكرا لقرائتكم خبر عن "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر يتصدر قائمة الـ"top ألبوم" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ألبوم الفنان هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة" قائمة أى تيونز لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.

ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

Advertisements





إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.