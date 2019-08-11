شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل The Handmaid’s Tale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القائمون على مسلسل الدراما الشهير The Handmaid’s Tale، الاستعداد لتصوير أول مشاهد الموسم الرابع الجديد، بعد قرار شبكة hulu الأمريكية بتجديده لموسم جديد بعد نجاح الموسم الثالث الذى عرض منذ ايام.

وسرد الموسم الثالث من المسلسل، وصول الخادمة إليزابيث موس، إلى الشبكة الرئيسية فى تهريب الناس من نظام جلعاد القمعى الموجودة تحت الأرض، والتى سرعان ما شاركت معهما فى مساعدتهما على التمرد.

يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم.